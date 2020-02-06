وجه رئيس نقابة مربي الدواجن في ​البقاع​ روجيه ابو فيصل، كتابا الى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، دعاه فيه الى "اجراء ما يلزم لحماية قطاع الدواجن الذي يعاني من عدة ازمات و ابرزها ازمة تهريب البيض من ​الدولة السورية​ بشكل كبير حتى غزى الأسواق اللبنانية كافة مما اعاق تصريف انتاج مزارعنا التي تعتاش منها حوالي خمسة و ثلاثون الف عائلة لبنانية بدرجة متوسطة اي ميسورة الحال لتصبح مهددة بالإفلاس والجوع وهذا قد يتسبب بكارثة اجتماعية اضافية على هذا البلد"، طالبا من دياب "طرح هذه المشكلة بند على أول جلسة تنعقد لمجلس الوزراء واعطائها الأهتمام اللازم".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة مربي الدواجن في البقاع: لحماية القطاع من تهريب البيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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