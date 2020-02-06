اعتصام أمام قصر العدل للضغط على ملف عقدَي الخليوي

نفذ معتصمون ​اعتصام​ا أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​ بهدف الضغط على ملف عقدي الخليوي "ألفا" و "تاتش". وخلال ​مؤتمر​ صحفي، طالب المعتصمون وزير الإتصالات طلال حواط، بإقالة مجلس إدارة زين وأوراسكوم، بحسب العقد القانوني الذي انتهي مع نهاية 2019، وانتخاب مجالس إدارة جديدة.

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