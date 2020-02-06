الاحدب: لا زياد اسود ولا من هو اكبر منه يستطيع ان يقول لإبن طرابلس ماذا تفعل في كسروان؟

اشار النائب السابق مصباح الأحدب الى ان التعصّب فات عليه الوقت والشعب اللبناني موحّد والتطرف يغذّي التطرّف، واكد انه لا النائب زياد اسود ولا من هو اكبر منه يستطيع ان يقول لإبن طرابلس "ماذا تفعل في كسروان؟".
ولفت الاحدب الى ان الكثير من اقفال الطرقات كان بموافقة من الجهاز الفلاني وتحريض من الجهاز الفلاني، وما يحصل هو انهاء للثورة، والمطلوب ثورة فعلية على من يستعمل الاجهزة لتنصيب انفسهم، واكد ان الوقت للجيل الجديد وليس للطبقة الموجودة.
ورأى ان الوزراء الجدد يأتون استكمالاً لسلطة تكرس استمرارية التحالف الرئاسي بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والتيار الوطني الحر وحزب الله، متسائلا "هل يستطيعون فتح ملفات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل؟".
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