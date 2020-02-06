اشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بات واضحا أن ثمة محاولات لجر البلاد الى فتنة طائفية ومناطقية، تشبه بدايات ​الحرب اللبنانية​ الاليمة، عبر إرتكابات وافعال وشعارات عنصرية بشعة تستتبعها ردات فعل بشعة ايضا. وما حصل ليلا والموثق باشرطة ​فيديو​ وتسجيلات، جرس انذار جدي للجميع بوجوب التوقف عن الرقص على أوتار الفتنة والتحريض".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: بات واضحا أن ثمة محاولات لجر البلاد الى فتنة طائفية ومناطقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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