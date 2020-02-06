قوى الأمن: الفيديو المتداول عن قيام شخصين بإطلاق النار حصل خارج لبنان

شددت ​قوى الأمن الداخلي​ على أن "مقطع الفيديو الذي يتم تداوله عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، عن قيام شخصين ب​إطلاق النار​ وقتل شخص آخر حصل خارج لبنان، ولا صلة له في جريمة القتل التي حصلت ليل أمس في ​الضاحية الجنوبية​، علماً أن قوى الأمن أوقفت المشتبه به بجريمة القتل". إضغط للمزيد

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