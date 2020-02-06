أعلمت المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة، أنه بإمكان الراغبين منهم بالمغادرة تسوية أوضاعهم ضمن فترة شهر إعتباراً من تاريخ 12/02/2020 في الدوائر والمراكز الحدودية.
ولفتت إلى انه يستثنى من هذا التدبير الرعايا السوريّون الذين يخالفون نظام الاقامة خلال مهلة الشهر المذكورة اعلاه ، والذين يدخلون بعد تاريخ 05/02/2020 .
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: يمكن للسوريين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية تسوية أوضاعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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