الأمن العام: يمكن للسوريين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية تسوية أوضاعهم

أعلمت ​المديرية العامة للأمن العام​ الرعايا السوريين الذين دخلوا الى ​لبنان​ بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة، أنه بإمكان الراغبين منهم بالمغادرة تسوية أوضاعهم ضمن فترة شهر إعتباراً من تاريخ 12/02/2020 في الدوائر والمراكز الحدودية.

ولفتت إلى انه يستثنى من هذا التدبير الرعايا السوريّون الذين يخالفون نظام الاقامة خلال مهلة الشهر المذكورة اعلاه ، والذين يدخلون بعد تاريخ 05/02/2020 .