اميل رحمة: ثبت ان نظام المسؤولية الجماعية في لبنان عبر الحكومة هو مسؤولية فاشلة

اشار النائب السابق ​اميل رحمة​ الى اننا في ​لبنان​ في ازمة اخلاقية على كل المستويات، وقد ثبت ان نظام المسؤولية الجماعية هو مسؤولية فاشلة، ومن يحكم لبنان اليوم هي ​الحكومة​ مجتمعة واي قرار يتخذ يجب ان ياخذ اجماع او تصويت او تغيير حكومي، ونحن لدينا مشكل في الانتظام العام.

ولفت رحمة في حديث تلفزيوني، الى انه رفع شعار ان "كل مسؤول متهم حتى تثبت برائته"، واعتبر ان هناك فساد في ​الدولة​ ولكن لا احد يتم محاسبته للاسف. ورأى ان باب محاسبة ​الفساد​ هو التهرب الضريبي الذي يمكن من خلاله محاسبة المسؤولين والفاسدين.