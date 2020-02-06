زياد أسود: المسالة ليست طائفية بل ملاحقة و تعدي

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على اشكال أمس إلى أنه "قبل الاسترسال بالأكاذيب والتشويه الإعلامي، حضور 3 سيارات إلى مكان تواجدي ودهس أحد مرافقي وهو متضرر والهرب ومن ثم محاولة اقتحام المكان مع مسدس ظاهر سلم إلى مخفر غزير تبين فيما بعد أنه شبه اصلي، المسألة ليست طائفية بل ملاحقة و تعدي".

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