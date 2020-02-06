أعلن وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​، في تصريح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار البيان الوزراي، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه "تم إجراء بعد التعديلات الطفيفة عى البيان، وتم إقراره بالإجماع".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: تعديلات طفيفة على البيان الوزاري وقد جرى اقراره بالإجماع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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