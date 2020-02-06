الشرطة الاسرائيلية: اصابة شرطي اسرائيلي بإطلاق نار بالقدس وتحييد المنفذ

اعلنت ​الشرطة الإسرائيلية​ عن هجوم ب​إطلاق نار​ في البلدة القديمة في ​القدس​ على عناصر من الشرطة تواجدوا عند باب الأسباط، حيث أصيب عنصر من حرس الحدود نقل إلى المستشفى. وقد تم ​إطلاق النار​ على المنفذ وتم تحييده. إضغط للمزيد

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