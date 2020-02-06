مذكرة توقيف غيابية بحق المدير العام السابق لكازينو لبنان

أفادت معلومات للـ"LBCI" أن "قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ ​نديم الناشف​ يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق المدير العام السابق ل​كازينو لبنان​ ​حميد كريدي​ بتهم فساد وذلك بعد الإستماع الى شهادة المحامي ​وديع عقل​ صاحب الإخبار". وأحيل الملف الى مدعي عام جبل لبنان للمطالعة.

وكانت "النشرة" في وقت سابق قد فتحت ملف الفساد في كازينو لبنان ونشرت المخالفات التي قام بها المدير العام السابق للكازينو في سلسلة مواضيع.