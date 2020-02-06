صوان أحال 11 متهما الى المحكمة العسكرية بجرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان اليوم قرارين اتهاميين بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش"، والمشاركة في معركة عرسال، وأحال أحد عشر متهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
وإتهم في القرار الاول أحمد محمد ديب رايد بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش والمشاركة في معركة عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.
واتهم في القرار الثاني اللبناني فايد صالح رايد وتسعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش والمشاركة في معركة عرسال، وقتل ومحاولة قتل عسكريين وسرقة تحركات الجيش ومراقبتها، والتحريض على الانتماء الى التنظيم سندا الى المواد المشار اليها أعلاه، بالاضافة الى المواد 549 و549/ 201 و335/ 219 و639 و469 من قانون العقوبات والمادتين 144 و157 قضاء عسكري.
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