صوان أحال 11 متهما الى المحكمة العسكرية بجرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة ​فادي صوان​ اليوم قرارين اتهاميين بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش"، والمشاركة في ​معركة عرسال​، وأحال أحد عشر متهما أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.

وإتهم في القرار الاول ​أحمد محمد​ ديب رايد بجرم الإنتماء الى ​تنظيم داعش​ والمشاركة في معركة عرسال سندا الى المواد 335 ​عقوبات​ والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

واتهم في القرار الثاني اللبناني فايد صالح رايد وتسعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش والمشاركة في معركة عرسال، وقتل و​محاولة قتل​ عسكريين وسرقة تحركات ​الجيش​ ومراقبتها، والتحريض على الانتماء الى التنظيم سندا الى المواد المشار اليها أعلاه، بالاضافة الى المواد 549 و549/ 201 و335/ 219 و639 و469 من قانون العقوبات والمادتين 144 و157 قضاء عسكري.