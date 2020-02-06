جنبلاط استنكر الاعتداء على الناشطين ايا كانوا من قبل ازلام النواب والغير

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "اذ نستنكر الاعتداء على الناشطين ايا كانوا من قبل ازلام النواب والغير، على أمل على البعض منهم ان تنجلي له الحقائق بدل الاتهام العشوائي وسياسة زرع الكراهية".
واعتبر جنبلاط ان "أفضل طريقة اللجوء إلى القضاء في مواجهة المحرضين ذات القلوب السوداء على الفتنة، وإقالة المحافظين المنبوذين من عينهم".
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