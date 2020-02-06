جنبلاط استنكر الاعتداء على الناشطين ايا كانوا من قبل ازلام النواب والغير

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "اذ نستنكر الاعتداء على الناشطين ايا كانوا من قبل ازلام النواب والغير، على أمل على البعض منهم ان تنجلي له الحقائق بدل الاتهام العشوائي و​سياسة​ زرع الكراهية".

واعتبر جنبلاط ان "أفضل طريقة اللجوء إلى ​القضاء​ في مواجهة المحرضين ذات القلوب السوداء على الفتنة، وإقالة المحافظين المنبوذين من عينهم".