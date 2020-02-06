«ترامب مستمر في حكم أمريكا للأبد».. تغريدة من رئيس الولايات المتحدة تثير الجدل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «توتير»، يظهر لافتات لحملات انتخابية يخوضها في 2024 و2028، و2032، و2036، وهكاذ بلا نهاية، وينتهي بعبارة «ترامب للأبد».

الفيديو يعد بمثابة سخرية من محاولات عزل ترامب، التي جرت مساءلته، الأربعاء، ونجح في الإفلات منها، والفيديو مجازي بالتأكيد للسخرية فقط، لأن الدستور يٌقصر مدة الرئاسة على فترتين، كل منهما 4 سنوات.

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فيديو مقدم من Euronews

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ونجا ترامب، البالغ من العمر 73 عاما، من ثالث مساءلة يخضع لها رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، في أصعب فصل من فصول رئاسته العاصفة، وهو لم يهدر الوقت وإنما اتخذ الحكم نقطة انطلاق يتأهب من خلالها لخوض موسم انتخابي، من المتوقع أن يزيد البلاد انقساما.

وكما بدا واضحا طوال أسابيع فقد بدت آمال الديمقراطيين شبه مستحيلة منذ البداية، والمحاكمة انتهت افتراضيا بعدما رفض 51 من أصل 53 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الذي تجرى المحاكمة أمامه استدعاء شهود جدد، للبت في أدلة جديدة تدعم الاتهامات الموجهة للرئيس ترامب.

وقد ظهرت ثقة الرئيس واضحة، وقد حاول عكسها في خطابه لحالة الاتحاد، الذي ألقاه في قاعة شهدت مساءلته والتوصية بعزله من منصبه خلال الأشهر الماضية، بل واستخدمه لعرض سلسلة إنجازاته في «خطاب ترشح» بدا يتجاهل أمر المحاكمة برمتها.

والأربعاء، وفي تصويت شهد اختلافا واضحا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئت ساحة ترامب، الأربعاء، من تهمتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون في 18 ديسمبر.

وكانت الأصوات المؤيدة لإدانة ترامب أقل بوضوح من غالبية الثلثين المطلوبة في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 مقعد، لعزله من منصبه بموجب الدستور الأميركي.

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن ترامب تابع التصويت مع كبار مساعديه بقاعة طعام في البيت الأبيض يستخدمها كمكتب خاص.

وقال ترامب إنه سيلقي بيانا عاما الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، «للتحدث عن نصر بلدنا على مخطط المساءلة»، فيما يبدو خطوة جديدة على طريق الترشح لولاية ثانية.

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وقال مدير حملة ترامب، براد باسكال، في بيان «برئت ساحة الرئيس ترامب تماما، وحان الوقت الآن للعودة للتركيز على شؤون الشعب الأميركي».

وأشاد البيت الأبيض بتصويت مجلس الشيوخ ووصف عملية المساءلة بأنها «حملة... قامت على سلسلة من الأكاذيب».

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان «اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد جيه ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت»هو ليس مذنبا«.