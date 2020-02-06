شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية ببحث آليات استغلال أراضى العشوائيات غير الآمنة بعد إخلائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ملف العشوائيات شهد إهمالًا على مدار سنوات طويلة، حيث كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالى الكتلة العمرانية، التى تنتشر فى 226 مدينة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبّهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.

Advertisements

وأشار إلى أن المناطق العشوائية كانت ملاذاً لأشكال مختلفة من الجريمة والتجارة المجرَّمة قانوناً وعلى رأسها تجارة المخدرات، مؤكدا ضرورة دراسة كيفية استغلال الأراضي التي تم إخلاؤها من السكان لخطورة البناء عليها، حتى لا يعود المواطنون للسكن فيها مرة أخرى.

وأوضح مشهور أن الدولة تمكنت من إنجاز عدة مشروعات فى عدد كبير من المحافظات لمواجهة الأماكن غير الآمنة على حياة قاطنيها، حيث تم تطوير نحو 80% من العشوائيات المصرية، وطبقا لصندوق تطوير العشوائيات، فقدتم إنشاء 114 ألف وحدة سكنية في 201 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، فضلا عن أنه جاري إنشاء 108 ألف وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه في 156 منطقة عشوائية غير آمنة، إلى جانب جهود الدولة لمواجهة البناء المخالف ومنع ظهور عشوائيات جديدة مما يهدر مجهودها فى ملف تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسىى، بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية، بمختلف ‏محافظات الجمهورية، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، أسوةً بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة فى هذا الإطار، الأمر الذى أدى إلى توفير السكن اللائق للمواطنين كأحد أساسيات نهج الحماية والرعاية التى تقوم بها الدولة لهم.