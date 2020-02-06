شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يُطالب بتبنى مشروع قومى لاستبدال البلاستيك الضار ببدائل آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتعميم مبادرة "حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى جزيرة الزمالك"، فى كافة مناطق الجمهورية وبإشراف من وزارة البيئة، وهو ما يستلزم تبنى مشروع قومى لتدوير هذه المخلفات وإدخالها فى مشروعات لإنتاج الطاقة.

وأكد عضو مجلس النواب أن خطوة حظر استخدام أكياس البلاستيك فى مصر مهمة تأخرت، خاصة وأن بعض الدول العربية المجاورة كـ"تونس" اتخذت فيها خطوات متقدمة مُنذ 20 عاما ماضية، مشيرا إلى ضرورة وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيك سواء للإنسان أو للبيئة، واستخدام خامات سهل التعامل معها بيئيا وسريعة التلاشي.

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وأضاف أن حظر استخدام الأكياس البلاستكية في مصر يحتاج إلى منظومة متكاملة، تبدأ بتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ هذا الحظر، وماهية الآليات التي ستستخدمها، مرورًا بمعرفة البدائل المتاحة للاستخدام بدلًا من تلك الأكياس، خاصة وأنه في حالة استبدالها بالأكياس الورقية يحتاج إلى تكلفة عالية كون مصر تستورد معظم الأوراق من الخارج، بجانب الحاجة لحملات توعية للمواطنين قبل بدء تنفيذ حظر الأكياس البلاستيكية بمشاركة الجهات الحكومية المختصة والمدارس والجامعات وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما يستلزم تبني مشروع قومي لتدوير هذه المخلفات وإدخالها في مشروعات لإنتاج الطاقة.