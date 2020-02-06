شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "نقل النواب" يطالب بتقديم حوافز لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالترويج لاستخدام المركبات الكهربائية ضمن وسائل النقل الجماعى فى مصر، على أن تعطى الأولوية للجهات المستخدمة لأعداد كبيرة منها مثل شركات السياحة، بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية مباشرة أو غير مباشرة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، لما لها من مردود إيجابى على صحة الإنسان، وخفض الضوضاء، وملوثات الهواء، مشيرا إلى أن الفوائد المنتظرة من استخدام المركبات الكهربائية على المستوى الوطنى يدعو لتشجيع استخدامها فى وسائل النقل الجماعى مثل «الأوتوبيسات» كمرحلة أولى، ثم تشجيع استخدامها فى النقل الفردى، و«التاكسى»، مع تشجيع الاستثمار فى البنية الأساسية اللازمة للمشروع، وهى «محطات الشحن».

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه رغم الظهور المتأخر لتطبيق منظومة النقل الذكي في مصر، فإنها حققت خلال تلك السنوات الثلاث الأخيرة نجاحات ضخمة في ذلك المجال، عبر عدد من خطوات التطوير، حيث تم الإعلان عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، وجاءت ضمن خطة متكاملة على طريق التحول الرقمي والدفع بمنظومة النقل العام الذكى لتحقيق الريادة في النقل الذكي، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تتجة بشكل كبير نحو التطور وتحديث خدماتها للمواطنين وتعمل بشكل يحافظ على البيئة وتقليل التلوث، وتقديم خدمة أفضل للمواطن.