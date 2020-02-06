ديانا حداد: "ما كنت أحب نفسي كفاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إنها لم تكن تحب نفسها بشكل كافِ.

وعلقت: "من أكبر أخطائي إني ما كنت أحب نفسي كفاية، أما الآن الحمد لله إهتمامي بحبي لنفسي زاد أضعاف الأضعاف، وعرفت قيمة نفسي أكتر من الأول".

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وتابعت: "الإنسان بيوصل لعمر معين أنا بسميه عمر النضوج الفكري بتتغير نظرته وحكمه للأمور، يعني الأشياء اللي كانت تزعجني قبل ما عدت شوفها قدامي الحمد لله لأن ارتفع وعيي وصرت حب نفسي ودللها أكتر".

واستكملت: "حبايبي هاي مش أنانية بالعكس حب الذات أساس الثقة والنجاح والسعادة والعطاء، اللي يحب نفسه يحط قلوب باللون الأحمر".

يذكر أن ديانا حداد أحبت مؤخرا حفلا غنائيا بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من نجوم لبنان، في أمسية تحمب اسم "ليالي بيروت".