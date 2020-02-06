لجهودهم في حفظ الأمن خلال يناير.. وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 712 من رجال الشرطة بعدد من مديريات الأمن، نظرًا لجهودهم خلال شهر يناير 2020 التي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة، وضبط مرتكبيها والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وشملت مديريات الأمن التي يعمل بها المكرمون "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، أسيوط"، وقطاعات "الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية"، والإدارات العامة لـ "شرطة ميناء القاهرة الجوي، تأمين محور قناة السويس، للمرور، لأمن الموانئ، لحماية الآداب، لشرطة النقل والمواصلات".

جاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.