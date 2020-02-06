كشف لغز السطو المسلح على موظفين بشركة مياه القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الامن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، في كشف ملابسات السطو المُسلح على موظفين بشركة مياه القليوبية، وسرقة مبلغ 273 ألف جنيه، وأن عاطلان وراء ارتكاب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من (مسئول خزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مشرف تحصيل بذات الشركة، مُقيمان بدائرة المركز، أنهما حال توجههما من فرع الشركة إلى فرع أحد البنوك بدائرة المركز مستقلان دراجة نارية "خاصة بالثاني"، وبحوزتهما (مبلغ 273,520 جنيه) بداخل حقيبة يد اعترض طريقهما سيارة ملاكي ترجل منها مجهولان بحوزة أحدهما سلاح ناري، وقام بتهديدهما والاستيلاء منهما على الحقيبة التي تحوي المبلغ المُشار إليه وفرا هاربين.

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تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مُقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما بسابقة تردده على مقر الشركة محل عمل المجني عليهما لإنهاء الإجراءات الخاصة بتركيب عداد مياه بمنزله، وعلمه بقيام المجنى عليه الأول بتجميع مبالغ مالية من متحصلات الشركة واصطحاب المجني عليه الثاني لإيداع تلك المبالغ بفرع البنك المُشار إليه، فعقد العزم على سرقة تلك المبالغ، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني والذى أعد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (سيارة ملاكي "مُبلغ بسرقتها")، كما أضاف المتهم بقيامه بإعداد السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة (بندقية آلية "تحصل عليها من أحد أقاربه "مالك محل لقطع غيار السيارات - مُقيم بدائرة المركز .. نظير مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه)، تم ضبطه وبمواجهته أيد ذلك، وأضاف بعلمه بقيامه باستخدامها في ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء باعترافات المتهم الأول، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية "المستخدمة في الواقعة" - 21 طلقة لذات العيار - مبلغ 220,500 جنيه من متحصلات المبلغ المستولى عليه)، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتلت النيابة التحقيق .