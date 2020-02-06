الإفراج بالعفو عن 541 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أفرجت وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن 541 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 219 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 322 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.