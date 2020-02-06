بعد تعطل الرابط.. طريقة جديدة للحصول على نتيجة الإبتدائية والإعدادية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2019/2020.

وأتاح الأزهر طريقة جديدة لمعرفة النتيجة بعد تعطل الرابط الإليكتروني، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم (19493)، على أن يرد عليك أحد العاملين في الأزهر لإبلاغك بالنتيجة.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإبتدائية 89.65%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 123378 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83667 طالبًا وطالبة.

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