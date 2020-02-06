مصادر: بنك القاهرة وهيرميس يبدآن اليوم جولة الترويج للطرح في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مطلعة على عملية طرح بنك القاهرة، في البورصة، إن وفدا من البنك والمجموعة المالية هيرميس، سافر إلى أمريكا منتصف الأسبوع الجاري، لبدء جولة ترويج "مبدئية" لطرح حصة من أسهم البنك.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن الوفد سيبدأ الترويج اليوم، من خلال مقابلات مع مستثمرين ومؤسسات مالية ومديري صناديق استثمار عالمية.

ويسعى البنك لطرح حوالي 45% من أسهمه في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، مع إمكانية حصول مستثمر أجنبي على حصة من أسهم البنك خلال الطرح، بحسب تصريحات لمحمد الأتربي رئيس بنك مصر.

وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، ومملوك بالكامل لبنك مصر، وتم قيده في البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي هيرميس، وإتش إس بي سي.

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وكانت صفقة لبيع بنك القاهرة أُلغيت في 2008، وتكرر تأجيل طرح عام أولي مزمع على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة.

وقالت المصادر لمصراوي، إن الجولة في أمريكا تستمر عدة أيام، وتستهدف استكشاف رؤية المستثمرين تجاه الطرح والترويج له.

وكان البنك أجرى في بداية الشهر الماضي جولة مبدئية للترويج للطرح في لندن وأبوظبي ودبي.

وقالت المصادر إن "الجولة حققت الهدف منها ولاقت اهتمامًا من صناديق استثمار عالمية للمشاركة في طرح البنك".