ضبط 470 ألف قطعة حلوى فاسدة بمصنع في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، 470 ألف قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع دون ترخيص لإنتاج الحلوى الجافة بمنطقة العامرية.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بحيازة مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة.

Advertisements

استهدفت حملة المصنع المشار إليه، وعثر على 467 ألف و784 قطعة حلوى جافة، منتج نهائي، مدون عليها عنوان وهمى، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما عثر داخل المصنع على 50 كيلو جرام "بودرة تلك" محظور استخدامها في الصناعات الغذائية "مستلزمات إنتاج".

حرر محضر بقسم شرطة العامرية أول بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.