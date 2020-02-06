هزة أرضية تضرب المتوسط يشعر بها سكان لبنان وفلسطين

وقعت اليوم الخميس هزة أرضية، بقوة 4.3 على مقياس ريختر، مركزها في البحر الأبيض المتوسط، وقد شعر بها سكان لبنان وفلسطين.

ونقلت مصادر عن المسؤول في المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، رشيد جمعة، تأكيده "وقوع

هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر، عند الساعة 6:53 دقيقة، صباح اليوم، في البحر الأبيض المتوسط، قبالة فلسطين المحتلة، على بعد حوالى 60 كيلومترا من الناقورة، وشعر بها سكان بيروت"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

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بدورها أفادت مراسلتنا، بأن هزة أرضية ضربت منطقة حيفا بقوة 3.8 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الشمال.

وكان سكان بعض المدن العراقية والسورية والفلسطينية واللبنانية، شعروا بالهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب نهاية يناير الماضي مدينة ألازيغ بشرقي تركيا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.