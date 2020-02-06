الأردن يمنع تصدير الكمامات الطبية

أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، قرارًا إلى المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجمارك الأردنية يمنع تصدير الكمامات.

قال هايل عبيدات، مدير عام المؤسسة لصحيفة "المملكة"، إن بعض الحالات تلجأ إلى تهريبها وهناك مصنع محلي لإنتاج الكمامات سيكون جاهزًا الأسبوع المقبل ينتج ما يقل عن 10000 كمام في الساعة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأوضح عبيدات أن هناك مخزونا يكفي لما لا يقل عن 6 أشهر لجميع أنواع الكمامات.

Advertisements

وأكد عبيدات أنه "تم التنبيه على ضرورة الحفاظ على السعر

المتعارف عليه للكمامات وما كان سعرها قبل شهر أو شهرين والذي يأتي من فواتير الاستيراد".

وأوضح أن "المواد الأخرى سواء غذائية أو علاجية أو ملابس ليس لديها الفرصة أن تكون ناقلًا لمكورات فيروس كورونا لأنه يعيش 48 ساعة أو أقل في الهواء الطلق أو الجاف، وعمليات الشحن التي تم شحنها قبل أكثر من شهر المؤسسة أخذت إجراءاتها من أسبوعين منذ بداية الأزمة، ومنذ تفشي

الفيروس في الصين تم أخذ إجراءات بضبط عملية الاستيراد والتشديد على المواد الغذائية التي تأتي من الصين".

وأكمل عبيدات "المؤسسة تعمل مع كافة مؤسسات الدولة لغاية اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية فيما يتعلق بموضوع فيروس كورونا، ولا داعي لحالات الهلع والقلق لأن الفيروس لا ينتقل من إنسان لإنسان".

وشدد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أنه يتم التأكد من السلع عبر إجراء بعض الفحوصات المخبرية ومتابعة الوثائق الصحية.

يذكر أن ملاك مستودعات بيع المستلزمات الطبية، أشاروا إلى ارتفاع الطلب على الكمامات في الآونة الأخيرة، في ظل تصديرها إلى الخارج وتحديدًا إلى جمهورية الصين، ما أدى لارتفاع أسعارها للضعف.