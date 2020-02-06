نانسي بيلوسي: ترامب يشكل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تبرئة الرئيس مؤكدة أنه يبقى "تهديدًا للديمقراطية الأمريكية".

ورأت بيلوسي أن "الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون وأن بإمكانه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام

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السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.

وفي الجمعة الماضية، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مجلس الشيوخ بالتستر

على الرئيس دونالد ترامب بعد أن رفض السيناتورات استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في محاكمة الرئيس.

وقالت بيلوسي، في بيان لها: "تصويت الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضد استدعاء الشهود وعرض وثائق مقنعة في إطار إجراءات المساءلة يجعلهم شركاء في التستر على الرئيس".

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة الماضية، استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس ترامب، ممهدًا بذلك الطريق أمام إجراء تصويت نهائي، مساء الأربعاء، يبرئ خلاله الرئيس.