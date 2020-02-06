الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الخميس، لـ"عدوان" إسرائيلي قرب دمشق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأوردت الوكالة "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق" تم "من فوق الجولان السوري المحتل".
وذكرت أنه "تم إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".
وبث التلفزيون السوري الرسمي مشاهد حيّة أظهرت ومضات ضوئية ناجمة عن الانفجارات.
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واستهدف القصف الإسرائيلي وفق الإعلام الرسمي، منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد قرب دمشق وجنوب إزرع في محافظة درعا الجنوبية.
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