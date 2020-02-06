تايوان تمنع السفن السياحية من الرسو في موانئها بعد تفشي "كورونا"

منعت السلطات الصحية في تايوان كل السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئ الجزيرة اعتباراً من، اليوم الخميس، وسط تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا وبعدما أثبتت الفحوص إصابة عشرة أشخاص آخرين بالفيروس على سفينة تحت الحجر الصحي في اليابان.
وكثير من السياح على متن السفينة اليابانية دخلوا تايوان في جولة ليوم واحد بعدما رست في ميناء كيلونج الشمالي في 31 يناير وفقاً لسلطات الهجرة، وتقول وسائل إعلام محلية إنهم زاروا على الأرجح عدة مواقع سياحية شهيرة في تايبه.
ومنعت اليابان أكثر من 2500 سائح يستقلون سفينة سياحية، ونحو ألف من أفراد طاقمها من الرسو في موانئها، بعدما تبيّن وجود 10 إصابات بالفيروس على متن السفينة التي وضعت في الحجر الصحي لـ14 يوماً.
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