كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تعلق معظم طلبات التأشيرة من هونج كونج وماكاو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقد فرضت تايوان قيودًا تدريجية على الزائرين من الخارج وخاصة الصينيين منذ بدء انتشار الفيروس، بما في ذلك تعليق دخول جميع المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الصين القارية هذا الأسبوع.
وقال مجلس شئون البر الرئيسي في تايوان إن القيود الجديدة المفروضة على سكان هونج كونج وماكاو ترجع إلى استمرار ارتفاع معدل الإصابة هناك.
وقال نائب رئيس المجلس تشيو تشوي تشينج في مؤتمر صحفي في تايبيه " يزداد الوضع الوبائي خطورة في هونج كونج.. هذا قرار احترافي اتخذه مركز التحكم (بالمرض) لدينا."
وأضاف المجلس أن سكان هونج كونج وماكاو الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات من تايوان سيضطرون إلى البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى تايوان.
واضافت انه يتعين على سكان هونج كونج وماكاو الذين لديهم حاجة ماسة للحضور الى تايوان التقدم بطلب للحصول على تأشيرات خارج الجزيرة واثبات أنهم لم يذهبوا الى البر الرئيسي للصين لمدة 14 يوما.
سجلت تايوان 13 حالة فقط، مقارنة بأكثر من 28000 حالة في الصين. أبلغت هونغ كونغ عن 21 حالة، بالاضافة الي 10 اخرين في ماكاو.