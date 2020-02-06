كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. مقتل سبعة عمال بعد تسرب أمونيا في أوتار براديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ما لا يقل عن سبعة عمال يعملون في مصنع للسجاد في ولاية أوتار براديش بالهند، اليوم الخميس، وقال مسؤول، إن الحادث وقع في منطقة بيسوان في مقاطعة سيتابور عندما تسرب أحد المكثفات الأربعة المملوءة بغاز الأمونيا.

وقال مسؤول القوة الوطنية لمواجهة الكوارث أنيل كومار سينج: "لقد حدث تسرب الغاز من خلال صمام أحد مكثفات الأمونيا الأربعة في وحدة الصيانة حيث كان يعمل حوالي 22 شخصًا وتم إجلاؤهم. تم نقل أحدهم إلى المستشفى، حيث توفي في وقت لاحق".

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أعرب رئيس الولاية يوجي أديتياناث، عن تعازيه العميقة وقال، إن كل أسرة ستحصل على الدعم الكامل من الحكومة.

هذا هو ثاني تسرب غاز كبير في الولاية في الأسبوع الماضي. في 1 فبراير، قُتل شخص في مبنى الرائد الهندي لصناعة الحلويات في ضاحية نويدا في دلهي. تم إجلاء حوالي 300 شخص.