كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المخابرات الهندية تحذر: هجوم محتمل من جماعات باكستانية مسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المخابرات الهندية أن الإرهابيين، الذين دخلوا الدولة من الحدود الباكستانية في الدولة، يخططون لبعض الأنشطة التخريبية الرئيسية في ولاية البنجاب. وقيل أيضًا، إن الإرهابيين المحليين الموجودين في البنجاب كانوا على اتصال مع جماعة "جيش محمد".

ووفقًا لوكالات الاستخبارات الهندية، فقد تلقى الإرهابيون الثلاثة الذين قُتلوا في مواجهة ناغروتا مسدسات وخراطيش وأسلحة وذخيرة من معاوليهم في باكستان، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وكشفت الاتصالات السرية للإرهابيين، عند الاستجواب، أنه كان قد أخفى بعض المسدسات والخراطيش في قرية في أمريتسار، التي استردتها شرطة جامو وكشمير. هذه الأسلحة، التي سلمها إليهم إرهابيون مقيمون في كشمير، كانت موجهة إلى نظرائهم الموجودين في أمريتسار.الموجودين في أمريتسار.

أحد العاملين فوق الأرض، الذي تم التعرف عليه باسم سمير دار، هو ابن عم العقل المدبر لهجوم 14 فبراير 2019 عادل دار. هاجم مفجرون انتحاريون في "جيش محمد" موكب للقوات في منطقة بولواما في كشمير التي تديرها الهند، مما أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن.

وأثار الهجوم غارة جوية هندية انتقامية على معسكر تدريبي على جيش محمد في بالاكوت، باكستان، مما زاد التوتر بين الجيران الجنوبيين المسلحين نوويًا.

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تفاقمت الأزمة بين الهند وباكستان بعد أن ألغت نيودلهي المادة 370 من دستورها، وألغت الوضع الخاص الذي تتمتع به ولاية جامو وكشمير السابقة في أوائل أغسطس 2019.

وباكستان، التي تقول إنها صاحبة مصلحة في كشمير، شنت هجومًا دبلوماسيًا وعلقت جميع العلاقات الثنائية مع الهند. في الأشهر منذ ذلك الحين، لا يزال الوضع متوترًا بين البلدين، اللذين خاضا الحرب ثلاث مرات منذ حصولهما على الاستقلال من الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947.

وقد طردت قوات الأمن الهندية ثلاثة إرهابيين من جماعة "جيش محمد" الإرهابية المتمركزة في باكستان في مواجهة بالقرب من مدينة ناغروتا على طريق جامو سريناجار السريع في 31 يناير. وكان الإرهابيون الثلاثة يسافرون مع ثلاثة من المتعاطفين مع غير المقاتلين، والذين اعتقلتهم مجموعة العمليات الخاصة.

خلال اشتباك ناغروتا بين قوات الأمن والمسلحين في 31 يناير، تم إلقاء القبض على ثلاثة عمال فوق الأرض؛ يستخدم المصطلح في الهند لوصف غير المقاتلين الذين يتعاطفون مع قضية الإرهابيين.

وكشفوا أن مجموعة من الإرهابيين المرتبطين بمنظمة "جيش محمد" الإرهابية ومقرها باكستان موجودة في أمريتسار، مدينة في ولاية البنجاب في شمال غرب الهند والتي لها حدود مع باكستان.