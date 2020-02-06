كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 قتلى و179 إصابة حصيلة ضحايا تحطم طائرة تركية بإسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب التركية أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة غوكشن" بمدينة إسطنبول، لثلاث وفيات، و179 إصابة، حسبما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، اليوم الخميس.

وتحطمت طائرة ركاب تركية، مساء أمس الأربعاء، في مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء، وإصابة راكبين بداخلها.