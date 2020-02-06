كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا.. انخفاض أسهم شركة بيغاسوس 4٪ بعد حادث تحطم الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت أسهم شركة خطوط بيغاسوس التركية بأكثر من 4٪ في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد حادث في اليوم السابق في مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 180.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، افتتحت أسهم شركة خطوط بيغاسوس منخفضة بنسبة 6.56 ٪، وفي الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بلغت 71.6 ليرة، بانخفاض 4.2 ٪.

وكانت قد أعلنت السلطات التركية، أمس الأربعاء، تحطم طائرة يستقلها أكثر من 180 شخصًا، بعد خروجها عن المدرج واندلاع النيران فيها عند هبوطها في إسطنبول.

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وأسفر حادث تحطم الطائرة التركية، في اسطنبول عن 3 قتلى و179 جريحاً، في أحدث حصيلة أوردتها.

وذكرت قناة "سي إن إن تورك"، أن طائرة شركة بيغاسوس التركية الخاصة، انشطرت إلى 3 أجزاء، واندلعت فيها النار بعد خروجها عن المدرج في مطار صبيحة الدولي، على الضفة الآسيوية من إسطنبول.

وكانت طائرة البوينغ 737 تقل 177 راكباً إضافةً إلى 6 من أفراد الطاقم، في رحلة بين إزمير وإسطنبول، ويُرجح أن سبب الحادث كان غزارة الأمطار على إسطنبول.