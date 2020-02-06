كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير يمني: "الإصلاح" خاسر إذا حاول تحويل معركته باتجاه عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير العسكري الجنوبي اليمني العميد خالد النسي، إنّ حزب "الإصلاح" خاسر إذا حاول تحويل معركته باتجاه عدن.

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وأضاف النسي، اليوم الخميس، على صفحته على موقع "تويتر": "ما تزال الفرصة مواتية أمام حزب الإصلاح لتصحيح الأخطاء؛ إذا سحب عناصره من أبين وشبوة وحضرموت باتجاه مأرب لمواجهة الحوثي، إذا كان هو عدوه بصدق، وحينها سيكون كل أبناء الجنوب إلى جانبه".

وتابع أنّ حزب "الإصلاح" في الحقيقة "لم يخض حرباً حقيقية مع الحوثي، بل استثمر في الأزمة اليمنية منذ بدايتها، وكان يعلن بين فترة وأخرى عن معارك وانتصارات وهمية، ليس لها وجود على الأرض، وبقي يتعايش بسلام مع الحوثي، ويقدم له تسهيلات من خلال تهريب الأسلحة، وحصوله على معلومات عسكرية ساعدته على البقاء حتى اليوم".