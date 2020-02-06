كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: "الإصلاح" أخطر على السعودية من "الحوثي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الإعلامي باليمن وضاح بن عطية، استطلاع رأي على تويتر أراد منه إظهار مخاطر الحوثي والإصلاح على المملكة العربية السعودية.

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وأظهر الاستطلاع أنّ حزب الإصلاح أخطر من الحوثي، وذلك بنسبة 85 %، باعتبار إخوان اليمن أخطر جهة في اليمن تهدّد الأمن القومي السعودي وتعيق التحالف العربي في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية بخياناته المتلاحقة، وفق ما نقلت عدة وكالات محلية.

وشارك في الاستطلاع 3121 شخصاً من نشطاء تويتر، واستمر 24 ساعة، وكانت نتيجته أنّ 85 % من المصوتين اختاروا حزب الإصلاح كأول خطر يهدد الأمن القومي السعودي والخليج، باعتباره خطراً يوازي خطر ميليشيا الحوثي الإيرانية.