كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعرب عن قلقها من صمت "جونسون" بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الصين عن قلقها لوالد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من أنه لم يبعث برسالة دعم شخصية لبكين بشأن تفشي فيروس كورونا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، التقى والد رئيس الوزراء ستانلي جونسون، بالسفير الصيني ليو شياو مينغ، وعبر من خلال البريد الإلكتروني عن قلقه للمسؤولين البريطانيين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية، كتب ستانلي جونسون إلى المسؤولين البريطانيين: "فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، من الواضح أن السيد ليو كان قلقًا من عدم وجود اتصال مباشر بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة أو الحكومة الصينية فيما يتعلق برسالة شخصية أو مكالمة هاتفية".

وأوضح "جونسون"، أنه أثار إمكانية قيام ابنه بزيارة الصين في أكتوبر لحضور مؤتمر دولي حول التنوع البيولوجي، مؤتمر كوبنهاغن للتغيرات المناخية، والذي سيعقد في مدينة كونمينغ.

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وقد قفز عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين القارية، اليوم الخميس، من 73 إلى 563 حالة وفاة، وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة أكثر من 28000 هناك.

وحسب وكالة "رويترز"، خفض المحللون الماليون توقعاتهم للنمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع وكالة التصنيف Moodys التي تشير إلى خطر على مبيعات السيارات والإنتاج.

لكن الأسهم العالمية عززت انتعاشها، مدفوعًة بالإغلاق القياسي في مؤشرات وول ستريت بعد البيانات الاقتصادية المشجعة وإعلان الصين عن خفض التعريفة الجمركية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، والتي رأى المحللون أنها خطوة لتعزيز الثقة.

أغلق الفيروس المدن والمصانع في الصين وعرقل السفر الجوي العالمي وأدى هذا الأسبوع إلى الفوضى في عالم الرحلات البحرية الفاخرة.