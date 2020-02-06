كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المالديف تعتقل ثلاثة رجال بتهمة طعن مواطنين صينيين وأسترالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت شرطة جزر المالديف، اليوم الخميس، ثلاثة رجال بتهمة طعن مواطنين صينيين أاسترالي وتحقق من صلاتهم المشتبه بها مع تنظيم داعش، حسبما أعلن مسؤولين.

ووفقًا لما ذكرته الشرطة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، طعن الرجال الثلاثة مساء الثلاثاء في هولهومالي، وهي جزيرة تبعد سبعة كيلومترات شمال العاصمة مالي، أحد المواطنين الصينيين كان سائحاً واثنين آخرين يعملان في المدينة.

وأضافت الشرطة، أن حالتهما مستقرة في المستشفى، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي السفارة الصينية والاسترالية للتعليق، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء، أن جماعة متشددة في جزر المالديف تابعة لتنظيم "داعش" قد تحملت مسؤولية الهجوم في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت.

اتهم أحد الرجال الثلاثة الملثمين الذين ظهروا في مقطع الفيديو الحكومة المالديفية بإدارتها من قبل الكفار وحذر من وقوع المزيد من هذه الهجمات.

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وقالت الشرطة، إنهم كانوا يعملون لتأكيد صحة الفيديو.

في العام الماضي، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 35 عامًا حددته السلطات الأمريكية كزعيم لتنظيم "داعش" في جزر المالديف بزعم قيادته تجنيد "داعش" في الدولة ذات الأغلبية السنية.

يستمد أرخبيل المحيط الهندي الكثير من دخله من السياحة.

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرات القاتلة في سريلانكا في أبريل من العام الماضي، ويتطلع إلى تعزيز وجوده في شبه القارة بعد طرده من الخلافة التي نصبها في العراق وسوريا.

منح برلمان جزر المالديف سلطات تحقيق شاملة لوكالات مكافحة الإرهاب، وصعدت السلطات من عملياتها ضد الجماعات الإسلامية المتشددة.