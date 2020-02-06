كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا.. "الأرصاد" تحذير من العواصف الرعدية الشديدة والفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تحذيرات من العواصف الرعدية الشديدة لولاية كوينزلاند الجنوبية الشرقية وتنبيهًا بالفيضانات لأكثر من 20 منطقة في نيو ساوث ويلز بعد بدء هطول الأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن تستمر لعدة أيام.

وقال مايك فونيل مسؤول في مكتب الارصاد الجوية الاسترالية، لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن الهواء الدافئ الرطب الذي يغذي من الشرق كان يجلب المطر، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "نحن نتوقع أن تصل هذه المجاميع الكبيرة والأمطار الغزيرة إلى الساحل الشمالي الشرقي لنيو ساوث ويلز ثم تسير ببطء نحو الجنوب".

وكما ذكرت وكالة "رويترز"، قال منتخب أستراليا الوطني للكريكت، إنه يجب إعادة جدولة مباراة لجمع التبرعات التي كانت مقررة في سيدني يوم السبت إلى ملبورن يوم الأحد بسبب المطر.

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من المتوقع أن يتحول مستوى استوائي منخفض قبالة ساحل كيمبرلي في ولاية غرب أستراليا إلى إعصار من الفئة الثالثة يمكن أن يضرب منطقة بيلبارا معقل إنتاج الحديد الخام في أستراليا يوم السبت.

ساعد الطقس الرطب في إخماد أو إبطاء بعض أكثر الحرائق البرية تدميرًا والتي طال أمدها، والتي حرمت أكثر من 11.7 مليون هكتار (2.8 مليون فدان) من الأراضي منذ سبتمبر. قتل موسم حرائق الغابات المطول 33 شخصًا وما يقدر بنحو مليار من الحيوانات الأصلية. تم تدمير أكثر من 2500 منزل.

ومع ذلك، حذر المسؤولون من أن التهديد لم ينته بعد وأنه من المحتمل أن تكون هناك أسابيع أخرى من القتال في المستقبل.

ما زال هناك حوالي 60 حريقًا مشتعلة في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكثر ولايات البلاد اكتظاظًا بالسكان، حيث تم تصنيف حوالي نصف هذه الحرائق على أنها غير ملوثة.