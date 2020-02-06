بعد شغور المنصب.. وزارة الداخلية تفتح باب الترشيحات لرئاسة جماعة المضيق

أعلنت باشوية المضيق، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس مجلس جماعة المضيق، بعد استقالة رئيسها محمد المرابط السوسي، بشكل مفاجئ في شهر يناير الماضي.

وبحسب نص الإعلان، فإن باشوية المضيق، ستشرع في تلقي طلبات الترشيحات ابتداء من يوم غد في مقرها الموجود بشارع المسيرة الخضراء، وذلك إلى غاية 10 من شهر فبراير الجاري.

واتخذ هذا القرار بناء على القانون التنظيمي، المنظم للجماعات المحلية، 113.14، والقرار العاملي عدد 16و17 المعلن لشغور منصب رئيس جماعة المضيق، تبعا لاستقالة اختيارية تقدم بها الرئيس الحالي، والذي يفوض لباشا مدينة المضيق مهام الاشراف على العملية الانتخابية في مراحلها.

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وكان رئيس مجلس جماعة المضيق محمد المرابط السوسي وممثلها البرلماني، قد نشر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قال فيها أنه أصيب بوعكة صحية على مستوى الجهاز العصبي، وبعد استشارة الطبيب طلب منه القيام بفحوصات شاملة على مستوى الرأس، متمنيا أن تكون وعكة عابرة .

ومباشرة بعد ذلك، قام السوسي بإيداع استقالته لدى عمالة المضيق-الفنيدق لدواعي صحية، تحول دون مواصلته لمهامه كرئيس للجماعة، بحسب مقربين منه.

وكان متابعون للشأن المحلي في المضيق، قد تداولو معطيات مفادها أن رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استقال من منصبه كخطوة استباقية منه، بعد تسجيل لجنة تابعة لوزارة الداخلية، حلت بالجماعة في السنة الماضية، للوقوف على مجموعة من الخروقات التي شابت تسيير المجلس.