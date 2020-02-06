“أمنيستي” المغرب تُعلن مشاركتها في معرض الكتاب وتدعو إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي

أعلنت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” في المغرب، أمس الأربعاء، عن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدارالبيضاء، الذي سيفتتح غدا الخميس، داعية إلى “احترام حرية التعبير، وإطلاق سراح معتقلي الرأي.”

وأوضحت المنظمة المذكورة، في بيان لها، أنها ستشارك في الدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، المنظم تحت شعار: “أنا أعبر عن رأيي.. أنا لست مجرما “.

وقالت منظمة العفو الدولية، إنها “تغتنم فرصة مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، لتدعو الحكومة إلى تغيير ممارستها السياسية، في التعاطي مع قضايا الحريات وحقوق الإنسان..”.

ومن جهة أخرى، استحضرت منظمة العفو الدولية من معرض النشر والكتاب، “الدور الذي يلعبه دائما المثقفون، والفنانون، والمبدعون في ترسيخ ثقافة وقيم حقوق الإنسان في المجتمعات، من خلال الإبداع، والانفتاح على الآخر، وثقافة الاختلاف، واحترام حرية التعبير”.

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ودعت المنظمة المذكورة “المثقفين والفنانين والمبدعين إلى تسخير أقلامهم دفاعا عن حرية التعبير، والتضامن مع معتقلي الرأي من أجل مغرب يحترم حقوق الإنسان”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت، في الفترة الأخيرة، عن قلقها “حيال التضييق المستمر على حرية التعبير، الذي يطال الصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والفنانين، والنشطاء على الفضاء الرقمي في المغرب”.

وفي نفس السياق، سبق لأمنستي، بمناسبة انعقاد مجلسها الإداري في 18 يناير2020 بالرباط، أنْ أطلقت، “تحركا من أجل التضامن مع جميع معتقلي الرّأي في المغرب، والدعوة إلى إطلاق سراحهم”.