طقس الخميس.. بارد في الصباح مع ارتفاع درجة الحرارة وسط النهار

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن تكون الأجواء، اليوم الخميس باردة خلال الصباح والليل فوق المرتفعات، كما ستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا جنوب ووسط البلاد

وفضلا عن تشكل بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكثل ضبابية أو ضباب فوق السواحل و سهول المحيط الأطلسي وكذلك الواجهة المتوسطية. فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجميع ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية ستهم الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب رياح قوية نوعا ما إلى قوية، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة شرقية إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية وجنوبية إلى متقلبة الاتجاه جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي بينما ستكون غربية إلى شمالية بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 05 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية ، وما بين 05 و12 درجة بكل من المنطقة الشرقية السايس، الواجهة المتوسطة، منطقة طنجة، السهول الشمالية، هضاب الفوسفاط و ولماس و السفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 12 و 18 درجة بالسهول الوسطى، سوس، الجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح بين 15 و 21 بالمرتفعات بالمنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، منطقة طنجة و الجنوب-الشرقي، وما بين 21 و 28 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط و والماس،و السهول الشمالية، والسهول الداخلية الوسطى،و الجنوب-الشرقي وبالغرب من سواحل المحيط الأطلسي، ما بين 28 و 35 درجة بالسهول الوسطى، سوس و بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية ، و هائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.