إيفانكا ترامب تصنف المغرب ضمن الدول الداعمة لـ”صفقة القرن”

في منشور مثير، صنفت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، إيفانكا ترامب، المغرب، ضمن الدول التي قبلت بخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن”.

ونشرت إيفانكا، اليوم الأربعاء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تدوينة كتبت فيها ” لقد تبنى العالم رؤية الرئيس للسلام!”، مرفوقة بمنشور للكاتب الأمريكي أرسن أوستروفسكي، تضم لائحة للدول التي قيل إنها قبلت بـ”صفقة القرن” من بينها المغرب.

يشار إلى أن المغرب يعيش هذا الأسبوع على صفيح ساخن بسبب الموقف الرسمي من الخطة الأمريكية، والذي جر انتقادات شديدة على وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وبالتزامن مع الدعوات التي أطلقتها مختلف المكونات السياسية للخروج من أجل الظاهر ضد “صفقة القرن”، سوقت الصحافة الاسرائيلية لخبر لقاء قالت إنه جمع بين بوريطة ومسؤول إسرائيلي في الأمم المتحدة، وادعت وجود مقترح “صفقة” قدمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بالضغط على المغرب بقضية الصحراء مقابل تطبيعه للعلاقات مع إسرائيل.