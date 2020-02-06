المحكمة تنظر في دعوى جندي ضد الفنان محمد بكري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باشرت المحكمة المركزية في اللد المداولات في الدعوى القضائية المقدمة من قبل جندي إسرائيلي ضد الفنان محمد بكري بسبب فيلمه "جنين جنين". ويترافع عن بكري المحاميان حسين أبو حسين وميخائيل سفارد. وبدأ بكري بالإدلاء بشهادته في المحكمة.

وحضر جلسة المحكمة العشرات من الأهالي الذين أعربوا عن تضامنهم مع بكري، إلى جانب رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، والنواب عن القائمة المشتركة: سامي أبو شحادة، يوسف جبارين، أسامة سعدي، عوفر كسيف، عايدة توما- سليمان.

ومن الناحية الأخرى، حضر الجلسة للتضامن مع الجندي الذي قدم الدعوى ضد بكري عضوا الكنيست إلعازار شتيرن وماتان كهانا.

هذا، وجاءت المحاكمة ضمن سلسلة ملاحقات للفنان بكري والتضييق على أعماله التي تكشف جرائم جنود الاحتلال ووحشية قمعهم للفلسطينيين.