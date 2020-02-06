السلطة الفلسطينية تباشر بحظر استيراد منتوجات إسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن بدء سريان قرار الحكومة منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان صحافي أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة.

وكانت الحكومة الفلسطينية في رام الله قد قررت في جلستها، الإثنين الماضي، وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

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وقال تقرير إسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، إن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأنها ستتوقف عن استيراد البضائع من إسرائيل، وذلك ردا على تعليمات وزير الأمن الإسرائيلي، بوقف استيراد المنتجات الزراعية من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.

وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، حينها، إلى أن بينيت أوعز لما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق" (المحتلة)، كميل أبو ركن، بوقف فوري لاستيراد المنتجات الزراعية من السلطة إلى إسرائيل، بادعاء أن الفلسطينيين "يقاطعون" مربي الأبقار الإسرائيليين.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن بينيت أعلن عن تشكيل طاقم خاص في جهاز الأمن للعمل على فرض "سيادة" إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.