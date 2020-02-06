مسؤول إماراتي يؤكد عقد اجتماع مع الإسرائيليين في البيت الأبيض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مسؤول إماراتي اليوم، الخميس، استضافة البيت الأبيض، لاجتماع بين ممثلين عن الإمارات وإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشف عنه النقاب لأول مرة في تقرير صحافي إسرائيلي سلط الضوء على العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات.

وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، رفض مصدر في الحكومة الإماراتية، الكشف عن فحوى الاجتماع، في حين رفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق على الأمر.

ولم تؤكد السلطات الأميركية عقد الاجتماع أو تكشف عن تفاصيل حوله؛ وقال مسؤول أميركي، في حديث لـ"سي إن إن": "في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة توسيع العلاقات بين حلفائنا الرئيسيين وشركائنا في الشرق الأوسط، لن نكشف عن تفاصيل حول مفاوضات دبلوماسية خاصة، وليس لدينا ما نُعلن عنه"، على حد تعبيره.

وكشف تقرير صحافي نشر يوم الثلاثاء الماضي على شاشة القناة 13 الإسرائيلية، عن اجتماع ثلاثي أميركي إسرائيلي إماراتي عقد بأجواء من السرية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2019، في البيت الأبيض، تمحور حول التعاون وتنسيق الجهود ضد إيران، وبحث إمكانية التوقيع على معاهدة "عدم اعتداء" بين الإمارات وإسرائيل.

وكان السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتبة، قد حضر إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن"، نهاية الشهر الماضي، إلى جانب سفيري العمان والبحرين.