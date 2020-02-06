بحث التعاون البرلماني بين اليمن وروسيا الاتحادية

الخميس 6 فبراير 2020

بحث سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا الإتحادية الدكتور أحمد الوحيشي، اليوم، مع عضو المجلس الفيدرالي الروسي فريد مباركشيفيتش محمد تشين، سُبل التعاون والتنسيق البرلماني في إطار العلاقات بين اليمن وروسيا لتشمل مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتعاون المشترك.



واستعرض السفير الوحيشي، مجمل التطورات في الوضع اليمني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن .. مؤكداً على أهمية السلام باعتباره خيار اليمنيين لحقن الدماء ولمصلحة الشعب اليمني.

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ونوه بحرص الحكومة اليمنية على تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين جرّاء انقلاب جماعة الحوثي وتجسيد ذلك من خلال موافقة الحكومة على رحلات نقل المرضى من المواطنين من مطار صنعاء للعلاج في الأردن ومصر، بموجب مبادرة التحالف العربي بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن اتفاق ستوكهولم يمثل خطوة أولى في هذا الاطار رغم عدم تنفيذ المليشيات الانقلابية لبنوده ومساراته .. مؤكداً على دور المجتمع الدولي ودول التحالف في دعم اليمن وقيادته الشرعية وجهوده نحو السلام وآخرها توقيع اتفاق الرياض وأهميته لليمن برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.

بدوره أكد فريد مباركشيفيتش محمدتشين، أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز جوانب التعاون المثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والإسهام في إحلال السلام في اليمن.