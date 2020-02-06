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شكرا لقرائتكم خبر عن عملية استهداف نوعية للجيش تدمر مخزن أسلحة وذخائر للمليشيا في صعدة والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
تمكنت مدفعية الجيش الوطني من تدمير مخزن أسلحة وذخائر تابع للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن الاستهداف كان في سوق آل ثابت بمديرية قطابر شمال غرب محافظة صعدة.
وأضاف أن الاستهداف جاء بعد عملية استطلاع ومراقبة متواصلة لتحركات #الحوثيين في سوق "آل ثابت"، ليتضح انها تستغل المحالات التجارية لتخزين الذخائر المختلفة.
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