شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: أردوغان يدفع بأخطر عناصر القاعدة إلى ليبيا والان مع التفاصيل

اتهم المرصد السوري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدفع بأخطر عناصر تنظيم القاعدة للقتال في ليبيا.



وتشمل الرحلات، التي ترسلها تركيا إلى ليبيا من المرتزقة والإرهابيين السوريين، خليطا من المرتزقة ينتمون إلى كيانات إرهابية عدة، إلا أن تنظيم حراس الدين يعد أخطر هذه التنظيمات الإرهابية.

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وذكر دكتور رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حديث وفقا "العين الإخبارية"، الأربعاء، أن عناصر من تنظيم حراس الدين وصلت بالفعل إلى ليبيا، في وقت سابق.

وسبق أن أكدت الكاتبة الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات ليندسي سنيل، في مقابلة تلفزيونية، أن "حرّاس الدين" من التنظيمات التي وصل عناصرها إلى ليبيا بالفعل، وجارٍ تجنيد آخرين لنقلهم إلى ليبيا.

ويوم أمس الأول الماضي، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن أردوغان يدير شبكة إرهاب دولية لزعزعة استقرار العالم، وأن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا وصل إلى 6 آلاف عنصر، بينهم عناصر تتبع تنظيم القاعدة.