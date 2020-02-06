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شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش الوطني تدمر مخزن أسلحة تابعه للحوثيين بصعدة والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
تمكنت مدفعية الجيش الوطني من تدمير مخزن أسلحة وذخائر تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من سوق آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.
وقال الرائد لواء الرفاعي إن الاستهداف جاء بعد عملية استطلاع ومراقبة متواصلة لتحركات مليشيا الحوثي في سوق "آل ثابت"، ليتضح انها تستغل المحالات التجارية لتخزين الذخائر المختلفة.
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