شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش الوطني تدمر مخزن أسلحة تابعه للحوثيين بصعدة والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020 تمكنت مدفعية الجيش الوطني من تدمير مخزن أسلحة وذخائر تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من سوق آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

Advertisements وقال الرائد لواء الرفاعي إن الاستهداف جاء بعد عملية استطلاع ومراقبة متواصلة لتحركات مليشيا الحوثي في سوق "آل ثابت"، ليتضح انها تستغل المحالات التجارية لتخزين الذخائر المختلفة.

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